Небензя рассказал об обсуждении с Уолтцем проекта резолюции СБ по Газе

Небензя на встрече с Уолтцем отметил хорошее впечатление друг от друга.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что провел встречу с американским коллегой Майклом Уолтцем. В рамках нее обсуждался проект резолюции о международных силах безопасности в Газе. Об этом пишет РИА Новости.

Небензя сообщил, что Уолтц нанес ему визит вежливости. Они поговорили о сотрудничестве в ООН и также обсудили разные темы.

«Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь. По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление», — подтвердил Небензя.

Как добавил поспред, предметом обсуждения с американским коллегой стал первоначальный вариант резолюции США по сектору Газа, вызывающий множество вопросов у российской стороны.

Накануне Уолтц заявил, что Штаты не планируют давать России и Китаю устанавливать глобальные стандарты.

