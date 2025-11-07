Небензя рассказал об обсуждении с Уолтцем проекта резолюции СБ по Газе

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что провел встречу с американским коллегой Майклом Уолтцем. В рамках нее обсуждался проект резолюции о международных силах безопасности в Газе. Об этом пишет РИА Новости.
Небензя сообщил, что Уолтц нанес ему визит вежливости. Они поговорили о сотрудничестве в ООН и также обсудили разные темы.
«Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь. По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление», — подтвердил Небензя.
Как добавил поспред, предметом обсуждения с американским коллегой стал первоначальный вариант резолюции США по сектору Газа, вызывающий множество вопросов у российской стороны.
Накануне Уолтц заявил, что Штаты не планируют давать России и Китаю устанавливать глобальные стандарты.