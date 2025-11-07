В Новосибирске лиса, напавшая на прохожую, погибла в драке с собакой

Появились новые подробности о судьбе лисицы, напавшей на прохожую в Новосибирске. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Виктора Уса: на девушку неожиданно набросилось дикое животное. На опубликованном в соцсетях видео видно, что лисица вела себя агрессивно и пыталась укусить человека, пишет «Российская Газета».
По словам автора ролика, девушке удалось отбиться, однако рядом находится детский сад, и существовала угроза, что лиса может быть больна бешенством.
Как сообщили в минприроды Новосибирской области, лисица погибла в схватке с собакой, вероятно, пытавшейся защитить прохожую.
«Когда инспектор выехал на место происшествия, он обнаружил тушу лисицы. Она погибла в драке с собакой. Инспектор зафиксировал ущерб природе и отвез тушу на экспертизу», — пояснили в министерстве. Результаты исследования будут известны через несколько дней.