В Новосибирске лиса, напавшая на прохожую, погибла в драке с собакой

Появились новые подробности о судьбе лисицы, напавшей на прохожую в Новосибирске. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Виктора Уса: на девушку неожиданно набросилось дикое животное. На опубликованном в соцсетях видео видно, что лисица вела себя агрессивно и пыталась укусить человека, пишет «Российская Газета».