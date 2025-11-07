В Сети появились шокирующие кадры из Купянска, на которых оператор беспилотника ВСУ целенаправленно атаковал пожилую женщину. Российский оператор FPV-дронов с позывным Буратино рассказал aif.ru о жестокой реальности, с которой сталкиваются мирные жители и военные на передовой.
Молитва о пощаде, не услышанная убийцей.
В Сети появились кадры зверского убийства оператором дронов ВСУ пожилой женщины в Купянске. Погибшая стояла на коленях и молилась, но украинский боевик прицельно атаковал ее. Этот случай — не единичный эпизод, а часть ужасающей тактики, утверждают очевидцы. По словам оператора дронов с позывным Буратино, зверские убийства мирных граждан — обычная тактика ВСУ.
«Для них нет понятий “свой — чужой”, для них все чужие абсолютно, кто идёт в нашу сторону. Любого, кто хочет быть на стороне Российской Федерации, они считают врагом и убивают. Таких случаев очень много», — рассказал он aif.ru.
Эта трагедия в Купянске — лишь звено в длинной цепи военных преступлений. Ранее в Сети появились кадры с убийством украинским военным женщины, пытавшейся уйти из города Родинское в ДНР. Боевик ВСУ открыл огонь по мирной жительнице, а затем подошел к ней, чтобы убедиться, что она мертва, после чего спрятался в лесополосе на обочине трассы. Подобные действия демонстрируют полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права.
Белый флаг — не защита: тактика тотального уничтожения.
Украинские операторы дронов убивают беспилотниками мирное население и своих же товарищей, если они решают сдаться в плен ВС РФ, отметил российский боец с позывным Буратино. В качестве примера он привел случай на запорожском направлении.
«Они просто озверели. Это реально нацисты, у них вообще ничего человеческого, ничего святого нету… На запорожском направлении была история. Украинский военнослужащий вышел с белым флагом, шёл в нашу сторону. Дрон ВСУ его атаковал», — рассказал собеседник издания.
Этот эпизод, по мнению Буратино, говорит о полной деградации боевиков ВСУ, их отказе от сочувствия людям, человечности. Белый флаг, являющийся универсальным символом капитуляции и переговоров, более не является гарантией безопасности для тех, кто решил сложить оружие. Российский военный подчеркнул, что для боевиков ВСУ любой, кто хочет быть на стороне РФ, становится врагом и его убивают.
Возмездие неизбежно.
В связи с этими чудовищными преступлениями закономерно встает вопрос о возмездии. Может ли подобное остаться безнаказанным? По словам оператора с позывным "Буратино, ответ последует, и он будет жестким. Боевика ВСУ, убившего дроном молившую о пощаде бабушку ВСУ в Купянске, выследят, отметил он в разговоре с aif.ru.
«Таких украинских убийц-операторов дронов реально вычислить. Их находят и выкуривают. За убийства мирных следует жесткий ответ», — сказал российский боец.
Эти слова — не просто эмоциональная реакция, а констатация факта. Как отмечал военный эксперт Борис Джерелиевский, операторы дронов ВСУ входят в число приоритетных целей наших военных. В случае попадания в плен дроноводов противника ждет заслуженное наказание за преступления против мирного населения.