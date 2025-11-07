Эта трагедия в Купянске — лишь звено в длинной цепи военных преступлений. Ранее в Сети появились кадры с убийством украинским военным женщины, пытавшейся уйти из города Родинское в ДНР. Боевик ВСУ открыл огонь по мирной жительнице, а затем подошел к ней, чтобы убедиться, что она мертва, после чего спрятался в лесополосе на обочине трассы. Подобные действия демонстрируют полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права.