Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска

Пентагон объявил о внедрении новой модели подготовки кибервойск, предназначенной для усиления защиты США и противодействия растущему влиянию Китая в киберпространстве. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны США.
Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж А. Колби подчеркнул, что приоритетом ведомства стало укрепление кибервозможностей вооружённых сил.
Согласно данным Пентагона, обновлённая модель строится на семи ключевых принципах, включающих целевой отбор специалистов, систему мотивации, специализированное обучение, индивидуальное планирование карьеры, создание профильных подразделений, усиление штабной поддержки и оптимизацию оперативных циклов.
Эти меры направлены на повышение профессионализма и гибкости американских кибервойск.
Ранее министр цифрового развития и связи РФ Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск.