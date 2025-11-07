«Важный шаг»: Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к Соглашениям Авраама

Казахстан стал первой страной, которая присоединилась к Соглашениям Авраама о налаживании связей между арабскими странами и Израилем в период второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа. Об этом в четверг, 6 ноября, он сообщил по итогам телефонного разговора между ним, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
— Казахстан стал первой страной моего второго срока, присоединившейся к Соглашениям Авраама. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру, — написал он в соцсети Truth Social.
Глава США отметил, что все больше государств стремятся заключить «Соглашения Авраама», приносящие «мир и процветание».
Он пообещал скорое объявление о церемонии подписания и добавил, что многие страны хотят присоединиться к этому «клубу силы».
28 октября Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести серию мощных ударов по территории сектора Газа. Он пошел на такой шаг после консультаций по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства Израиля.