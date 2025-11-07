Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Важный шаг»: Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к Соглашениям Авраама

Казахстан стал первой страной, которая присоединилась к Соглашениям Авраама о налаживании связей между арабскими странами и Израилем в период второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа. Об этом в четверг, 6 ноября, он сообщил по итогам телефонного разговора между ним, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Казахстан стал первой страной, которая присоединилась к Соглашениям Авраама о налаживании связей между арабскими странами и Израилем в период второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа. Об этом в четверг, 6 ноября, он сообщил по итогам телефонного разговора между ним, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

— Казахстан стал первой страной моего второго срока, присоединившейся к Соглашениям Авраама. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру, — написал он в соцсети Truth Social.

Глава США отметил, что все больше государств стремятся заключить «Соглашения Авраама», приносящие «мир и процветание».

Он пообещал скорое объявление о церемонии подписания и добавил, что многие страны хотят присоединиться к этому «клубу силы».

28 октября Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести серию мощных ударов по территории сектора Газа. Он пошел на такой шаг после консультаций по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства Израиля.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше