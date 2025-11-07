«Важный шаг»: Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к Соглашениям Авраама

Казахстан стал первой страной, которая присоединилась к Соглашениям Авраама о налаживании связей между арабскими странами и Израилем в период второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа. Об этом в четверг, 6 ноября, он сообщил по итогам телефонного разговора между ним, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.