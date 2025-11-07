Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвала пять факторов, из-за которых щитовидная железа дает сбой

Врач-лаборант Вершинина: Болезни щитовидки могут развиться после инфекций.

Источник: Комсомольская правда

Щитовидная железа регулирует обмен веществ, работу сердца, нервной системы и всех органов. Сбои в ее работе могут серьезно повлиять на самочувствие. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-лаборант Марина Вершинина рассказала KP.RU о пяти основных причинах нарушений.

— Риск развития заболеваний щитовидной железы выше у тех, чьи родственники уже испытывают подобные проблемы. На развитие заболеваний щитовидки влияют наличие тяжелых металлов, ионизирующее излучение, нарушения качества пищи и питьевой воды, — пояснила медик.

Особенно опасен дефицит йода, который может вызвать эндемический зоб — увеличение железы, проблемы с глотанием и изменением голоса. Нарушения работы щитовидной железы также могут появляться после приема некоторых лекарств или перенесенных заболеваний.

— Иногда вирусные инфекции могут приводить к развитию подострого тиреоидита — воспаления щитовидной железы и болей в области шеи. Заболевания щитовидной железы также могут быть вызваны аутоиммунными процессами, — уточнила эксперт.

Важно вовремя обращать внимание на изменения самочувствия, проходить регулярные обследования и при первых симптомах обращаться к врачу.