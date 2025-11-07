Эксперт назвала пять факторов, из-за которых щитовидная железа дает сбой

Щитовидная железа регулирует обмен веществ, работу сердца, нервной системы и всех органов. Сбои в ее работе могут серьезно повлиять на самочувствие. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-лаборант Марина Вершинина рассказала KP.RU о пяти основных причинах нарушений.
— Риск развития заболеваний щитовидной железы выше у тех, чьи родственники уже испытывают подобные проблемы. На развитие заболеваний щитовидки влияют наличие тяжелых металлов, ионизирующее излучение, нарушения качества пищи и питьевой воды, — пояснила медик.
Особенно опасен дефицит йода, который может вызвать эндемический зоб — увеличение железы, проблемы с глотанием и изменением голоса. Нарушения работы щитовидной железы также могут появляться после приема некоторых лекарств или перенесенных заболеваний.
— Иногда вирусные инфекции могут приводить к развитию подострого тиреоидита — воспаления щитовидной железы и болей в области шеи. Заболевания щитовидной железы также могут быть вызваны аутоиммунными процессами, — уточнила эксперт.
Важно вовремя обращать внимание на изменения самочувствия, проходить регулярные обследования и при первых симптомах обращаться к врачу.