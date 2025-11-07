Жителя Владивостока осудят за незаконный перевод 20 тысяч долларов в ОАЭ

По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина, являющийся руководителем коммерческой фирмы по поставке автомобилей, перевел на счет компании в Объединенных Арабских Эмиратах сумму, эквивалентную 1,7 миллиона рублей. Для этого он предоставил банку самостоятельно изготовленный счет на оплату, в котором утверждалось, что деньги предназначены для покупки автомобиля.