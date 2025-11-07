Жителя Владивостока осудят за незаконный перевод 20 тысяч долларов в ОАЭ

Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Владивостока. Его обвиняют в незаконной операции с валютой — он перевел за границу почти 20 тысяч долларов, используя поддельные документы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина, являющийся руководителем коммерческой фирмы по поставке автомобилей, перевел на счет компании в Объединенных Арабских Эмиратах сумму, эквивалентную 1,7 миллиона рублей. Для этого он предоставил банку самостоятельно изготовленный счет на оплату, в котором утверждалось, что деньги предназначены для покупки автомобиля.
На самом деле, как установили следователи, мужчина знал о покупке автомобиля одним из своих клиентов и на основе документов от иностранного продавца создал поддельный документ на свое имя с нужной суммой.
В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. В качестве меры обеспечения возможного штрафа по решению суда, транспортный прокурор согласовал арест имущества мужчины — автомобиля BMW X5.
Уголовное дело уже направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Теперь судьба бизнесмена будет решаться в судебном заседании.