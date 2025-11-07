Ричмонд
В Минцифры опровергли отключение связи по графику в Омской области

В социальных сетях распространяется сообщение, что в Омской области начнут отключать связь по графику.

Источник: Ludovic Toinel/CC0

За последние дни появилось уже несколько подобных постов, причем с разными датами введения графика отключений связи. В Министерстве цифрового развития и связи Омской области назвали информацию о введении графика недостоверной как оказалось, таких планов нет.

«Распространяется недостоверная информация о введении графика временных ограничений на связь в Омской области. Эти сообщения — фейк и не соответствуют действительности», — заявили в омском Минцифры.

Отметим, аналогичные сообщения о якобы введении графика отключений стали появляться и в других регионах России.