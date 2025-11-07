В Омской области задолженность по зарплате достигла 2 миллионов рублей

Согласно данным Омскстата, в сентябре просроченная задолженность по заработной плате в Омской области составила 2 млн рублей. Это значение увеличилось в 3,7 раза по сравнению с августом, что составляет рост на 537 тысяч рублей.
На данный момент 87 работников компаний региона не получили свои заработанные деньги. В среднем каждый из них должен получить около 22 954 рубля.
Стоит отметить, что задолженность по зарплате также увеличивалась в августе, когда она была на 73% выше, чем в июле. Наибольшая задолженность была зафиксирована в феврале, когда 225 работников не получили 4,2 млн рублей.