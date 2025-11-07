В России может начать работать новый ИИ-сервис от Google: что известно

Американская компания Google зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Jules для агента искусственного интеллекта, помогающего в программировании.
Как следует из данных Роспатента, торговая марка зарегистрирована 1 ноября и будет действовать до мая 2033 года. Ее можно использовать для выпуска ИИ-программ и приложений, предназначенных для разработчиков программного обеспечения.
Инструмент Jules, основанный на нейросети Gemini и запущенный в мае 2025 года, предназначен для помощи разработчикам в автоматизации рутинных операций — от исправления ошибок и написания документации до разработки новых функций. Доступ к данному сервису для пользователей в России ограничен.
Ранее британское агентство Reuters зарегистрировало в России товарный знак. При этом агентство уже имеет шесть зарегистрированных в РФ товарных знаков.