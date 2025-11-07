В Омске с любителей парковаться где попало собирают миллионы

Омская мэрия подсчитала эффективность работы комплексов видеофиксации, взятых в аренду у компании «Мир Терминалов». Как стало известно порталу Om1 Омск, с момента получения двух терминалов в конце мая сотрудники администрации провели больше 200 рейдов.
В сумме удалось найти 2,5 тысячи неправильно припарковавшихся омичей, с начала года было наложено штрафов на сумму более 4 миллионов рублей.
Интересно, что заплатили омичи за тот же период гораздо больше: 10,7 миллиона. Это связано с тем, что любители неправильно парковаться выплачивали штрафы, наложенные ещё в прошлом году.