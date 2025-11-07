Самоделкина в Стране восходящего солнца: стартует новый этап соревнований

Дебютное выступление Софьи Самоделкиной во взрослой серии Гран-при ISU вызывает нескрываемое любопытство у любителей этого вида спорта. Фигуристка в этом сезоне показала уверенные выступления в августе на Cranberry Cup, но затем немного ушла в тень из-за травмы и пропустила Мемориал Дениса Тена.