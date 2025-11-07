Самоделкина в Стране восходящего солнца: стартует новый этап соревнований

В эти дни в Осаку съехались одни из лучших фигуристов мира. С сегодняшнего дня они начнут бороться за главные награды олимпийского цикла в Милане.
Дебютное выступление Софьи Самоделкиной во взрослой серии Гран-при ISU вызывает нескрываемое любопытство у любителей этого вида спорта. Фигуристка в этом сезоне показала уверенные выступления в августе на Cranberry Cup, но затем немного ушла в тень из-за травмы и пропустила Мемориал Дениса Тена.
7 ноября казахстанская фигуристка выйдет на лед в 15:32 по времени Казахстана в первой разминке под пятым стартовым номером.
«Желаем Софе удачи на выступлении! Пусть это событие принесет ей радость и вдохновение!» — поддержали фанаты свою любимицу.
Согласно обновленному рейтингу ISU, сейчас Самоделкина занимает 37-е место.