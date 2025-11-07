Ричмонд
Трамп: РФ, Китай и США могут договориться о сокращении ядерного оружия

Трамп утверждает, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином перспективу ядерного разоружения.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация, КНР и США могут достичь договорённости о сокращении ядерных вооружений.

«Я думаю, что нечто подобное может произойти — денуклеаризация», — сказал он.

Трамп ответил на соответствующий вопрос в ходе встречи с лидерами государств Центральной Азии в Вашингтоне.

«Думаю, денуклеаризация была бы отличной вещью. Я говорил об этом с президентом РФ Владимиром Путиным. Я говорил об этом с президентом Си. Все бы хотели тратить все эти средства на другое, на то, что действительно идёт на пользу людям», — заявил Трамп.

Кроме того, по словам Трампа, его встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, которая состоялась в Южной Корее, была «замечательной».

«Я хочу мира. Я хочу мира посредством силы. Но мы хотим мира во всем мире. И мы близки к тому, чтобы этого добиться», — отметил Трамп.

Напомним, Трамп объявил о решении возобновить испытания ядерного оружия. При этом он не пояснил, идёт ли речь о подрыве боезарядов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не готовится к ядерным испытаниям, но пытается разобраться в целесообразности таких действий.

