Трамп: РФ, Китай и США могут договориться о сокращении ядерного оружия

«Думаю, денуклеаризация была бы отличной вещью. Я говорил об этом с президентом РФ Владимиром Путиным. Я говорил об этом с президентом Си. Все бы хотели тратить все эти средства на другое, на то, что действительно идёт на пользу людям», — заявил Трамп.