Президент Мирзиёев пригласил Трампа в Узбекистан

Президент Узбекистана пригласил Трампа с официальным визитом в республику.

Источник: Комсомольская правда

В ходе встречи президент Узбекистана Шавката Мирзиёева со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне узбекистанский лидер пригласил главу Белого дома приехать в республику с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

Представители узбекистанского лидера отметили также, что на переговорах Трамп и Мирзиёев обсудили вопросы дальнейшего наращивания отношений стратегического партнерства.

«В завершение переговоров глава нашего государства пригласил президента США совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки», — говорится в публикации.

Ранее Иван Скориков, научный сотрудник Института стран СНГ заявил, что встреча с Дональдом Трампом президентов Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана в Вашингтоне имеет своей целью оказание давления на Россию. В частности, глава Белого дома, возможно, поставит перед главами стран Центральной Азии вопрос о «сером импорте» в Россию и о несоблюдении их банками режима санкций против РФ.

Политолог Андрей Школьников отмечал, что Запад готовит второй фронт против России в Средней Азии, опасаясь того, что «киевская карта» в противостоянии с Москвой окажется битой.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Владимира Путина на постоянной основе проходят общения с лидерами Центральной Азии. Тем более, со всеми из них у президента очень хорошие, искренние, дружеские отношения, которые позволяют очень эффективно заниматься межгосударственными делами.

