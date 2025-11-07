Ричмонд
«Для него не было ничего невозможного»: в Башкирии похоронили 26-летнего командира

В Башкирии похоронили погибшего на СВО 26-летнего командира.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим лейтенантом Леонидом Ручкиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Леонид Дмитриевич родился 28 сентября 1999 года в Белорецке. После учебы в средней школе № 20 с отличием окончил Белорецкий металлургический колледж, там он получил специальность электрика. Отслужив в армии, поступил в Казанский университет.

В 2023 году молодой человек подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился в зону СВО. Во время службы командование отправило его в Михайловскую военную артиллерийскую академию, там Леонид Ручкин успешно окончил офицерские курсы и в 2024-ом вернулся в свое отделение командиром. В сентябре этого года Леонид Дмитриевич погиб.

— По словам сослуживцев, Леонид Дмитриевич был настоящим героем, верным и честным товарищем. Для своих боевых товарищей он был как сын и как брат. Для родителей он был человеком, для которого не было ничего невозможного. Его твердый характер и доброе отношение к близким людям согревало всех родных и близких людей, — заявили в администрации Белорецкого района.

