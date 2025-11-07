Трамп не против посетить Казахстан

В ходе саммита «Центральная Азия — США» один из журналистов поинтересовался, когда они смогут объявить, что Трамп станет первым президентом США, посетившим Казахстан?
«Когда Вы будете нашим гостем?» — прямо спросил журналист.
Трамп ответил, что не исключает такую возможность.
«Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент», — ответил он.
Ранее лидеры двух стран провели беседу в неформальной обстановке.
