Telegraph: визит Анджелины Джоли в Херсон едва не превратился в хаос

Визит голливудской актрисы Анжелины Джоли в Херсон едва не превратился в настоящий хаос из-за задержания её сопровождающего водителя на одном из военных КПП. Об этом сообщает издание The Telegraph.
«Необъявленный визит чуть не перерос в хаос после того, как один из её сопровождающих, предположительно водитель, привлёк внимание военных вербовщиков на контрольно-пропускном пункте в нескольких часах езды к северу от первой остановки в Николаеве», — говорится в публикации.
Издание подчёркивает, что эта ситуация вызвала раздражение у украинского руководства, которое не было проинформировано о прибытии американской актрисы.
Напомним, в среду, 5 ноября 2025 года, Джоли приехала в Херсон. Позже стало известно, что актрисе пришлось лично вмешаться, чтобы помочь одному из своих украинских сопровождающих выйти из военкомата в Николаевской области. Известно, что водителя из кортежа звезды США отпустили лишь «после разъяснения ему требований законодательства по мобилизации».