Астроном Киселев рассказал об инструкции на случай приближения к Земле НЛО

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, который, по мнению гарвардского астрофизика Ави Леба, может быть разумным пришельцем из другой звездной системы, продолжает приближаться к к Земле. О том, кто на нашей планете отвечает за контакт с внеземным разумом, aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
«Что касается связи с пришельцами, то нет конкретного плана как будем устанавливать контакт с инопланетной цивилизацией. Если факт обнаружения внеземной жизни будет неоспоримо установлен, то будет предпринята попытка организовать глобальную реакцию через ООН или специализированное агентство. Это позволит привлечь к решению проблемы все страны, а не только те, кто обладает передовыми технологиями», — объяснил он.
Ранее Киселев в беседе с aif.ru сообщил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который гарвардские ученые называют кораблем инопланетян, максимально приблизится к Земле на 270 млн км. Эта дистанция, по словам эксперта, сопоставима с расстоянием от Земли до Марса и в два раза превышает .расстояние от нашей планеты до Солнца.