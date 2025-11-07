Астроном Киселев рассказал об инструкции на случай приближения к Земле НЛО

«Что касается связи с пришельцами, то нет конкретного плана как будем устанавливать контакт с инопланетной цивилизацией. Если факт обнаружения внеземной жизни будет неоспоримо установлен, то будет предпринята попытка организовать глобальную реакцию через ООН или специализированное агентство. Это позволит привлечь к решению проблемы все страны, а не только те, кто обладает передовыми технологиями», — объяснил он.