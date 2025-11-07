Ричмонд
Астроном Киселев рассказал об инструкции на случай приближения к Земле НЛО

Какие организации на Земле будут устанавливать контакт с внеземным разумом, если межзвёздный объект 3I/ATLAS окажется космическим кораблем, рассказал астроном Киселев.

Источник: Аргументы и факты

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, который, по мнению гарвардского астрофизика Ави Леба, может быть разумным пришельцем из другой звездной системы, продолжает приближаться к к Земле. О том, кто на нашей планете отвечает за контакт с внеземным разумом, aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«Что касается связи с пришельцами, то нет конкретного плана как будем устанавливать контакт с инопланетной цивилизацией. Если факт обнаружения внеземной жизни будет неоспоримо установлен, то будет предпринята попытка организовать глобальную реакцию через ООН или специализированное агентство. Это позволит привлечь к решению проблемы все страны, а не только те, кто обладает передовыми технологиями», — объяснил он.

Ранее Киселев в беседе с aif.ru сообщил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который гарвардские ученые называют кораблем инопланетян, максимально приблизится к Земле на 270 млн км. Эта дистанция, по словам эксперта, сопоставима с расстоянием от Земли до Марса и в два раза превышает .расстояние от нашей планеты до Солнца.

