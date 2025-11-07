Уровень сейсмичности на Камчатке повысился до экстремального высокого

Афтершоковая активность после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, продолжает наблюдаться на Камчатке, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН. За последнюю неделю уровень сейсмической активности в регионе вырос с высокого до экстремально высокого.