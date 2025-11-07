Уровень сейсмичности на Камчатке повысился до экстремального высокого

Афтершоковая активность после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, продолжает наблюдаться на Камчатке, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН. За последнюю неделю уровень сейсмической активности в регионе вырос с высокого до экстремально высокого.
За минувшую неделю зафиксировано 30 ощутимых подземных толчков, из них 19 почувствовали жители Петропавловска-Камчатского. Наиболее сильные колебания, достигавшие пяти баллов, были зарегистрированы 31 октября.
Эксперты отмечают, что Камчатка вновь находится в зоне экстремально высокой сейсмичности, хотя ранее уровень активности оставался просто высоким. Специалисты продолжают мониторинг и напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности в случае повторных толчков.
Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2, а также четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.