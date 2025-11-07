СМИ: Власти Ливана освободили из-под стражи сына Каддафи Ганнибала

50-летнего Ганнибала Каддафи похитили в 2015 году боевики шиитского движения «Амаль» из Сирии, где он жил в качестве политического изгнанника. Потом его передали в руки правоохранительных органов Ливана. В 2017 году ему было предъявили обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре. Генпрокурор Ливии Сиддик ас-Сур в 2024 году потребовал от ливанских властей освободить Ганнибала Каддафи.