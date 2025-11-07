СМИ: Власти Ливана освободили из-под стражи сына Каддафи Ганнибала

Правительство национального единства Ливии сообщило в четверг, 6 ноября, об освобождении из-под стражи сына ливийского лидера (в 1969—2011 годах) Муаммара Каддафи Ганнибала, который был арестован в Бейруте в 2015 году.
— Власти Ливана освободили Ганнибала Каддафи, сына покойного Муаммара Каддафи (1942−2011) из-под стражи и отменили запрет на его выезд из страны, — говорится в заявлении, распространенном порталом Lebanon 24.
Суд постановил освободить Каддафи от уплаты установленного ранее залога в 11 миллионов долларов.
Ливийское правительство выразило признательность президенту Ливана Джозефу Ауну и спикеру парламента Набиху Берри «за их сотрудничество в урегулировании данной проблемы», передает ТАСС.
50-летнего Ганнибала Каддафи похитили в 2015 году боевики шиитского движения «Амаль» из Сирии, где он жил в качестве политического изгнанника. Потом его передали в руки правоохранительных органов Ливана. В 2017 году ему было предъявили обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре. Генпрокурор Ливии Сиддик ас-Сур в 2024 году потребовал от ливанских властей освободить Ганнибала Каддафи.
