В Финском заливе военные Балтфлота обезвредили шесть боеприпасов времен ВОВ

Водолазы Балтийского флота уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на дне Финского залива. Как сообщили в пресс-службе флота, взрывоопасные предметы были замечены местными жителями на мелководье недалеко от берега. Найденные снаряды имели различный калибр и представляли потенциальную угрозу.
По информации флота, специалисты отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы приняли решение ликвидировать боеприпасы непосредственно на месте обнаружения.
Район операции был оцеплен военнослужащими отряда ПДСС и экипажем противодиверсионного катера «Нахимовец». После установки заряда подрывники произвели контролируемый подрыв.
В пресс-службе подчеркнули, что подобные находки представляют опасность не только для судоходства, но и для мирных жителей прибрежных районов. В таких случаях специалисты либо извлекают боеприпасы для утилизации на полигонах, либо уничтожают их под водой, если транспортировка сопряжена с риском.
Ранее военные ликвидировали артиллерийский снаряд времён Второго мирового конфликта, который был обнаружен на территории гимназии в селе в Молдавии.