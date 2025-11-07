В Финском заливе военные Балтфлота обезвредили шесть боеприпасов времен ВОВ

В пресс-службе подчеркнули, что подобные находки представляют опасность не только для судоходства, но и для мирных жителей прибрежных районов. В таких случаях специалисты либо извлекают боеприпасы для утилизации на полигонах, либо уничтожают их под водой, если транспортировка сопряжена с риском.