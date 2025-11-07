Ричмонд
В Финском заливе военные Балтфлота обезвредили шесть боеприпасов времен ВОВ

Взрывоопасные предметы были замечены местными жителями на мелководье недалеко от берега.

Источник: Аргументы и факты

Водолазы Балтийского флота уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на дне Финского залива. Как сообщили в пресс-службе флота, взрывоопасные предметы были замечены местными жителями на мелководье недалеко от берега. Найденные снаряды имели различный калибр и представляли потенциальную угрозу.

По информации флота, специалисты отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы приняли решение ликвидировать боеприпасы непосредственно на месте обнаружения.

Район операции был оцеплен военнослужащими отряда ПДСС и экипажем противодиверсионного катера «Нахимовец». После установки заряда подрывники произвели контролируемый подрыв.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные находки представляют опасность не только для судоходства, но и для мирных жителей прибрежных районов. В таких случаях специалисты либо извлекают боеприпасы для утилизации на полигонах, либо уничтожают их под водой, если транспортировка сопряжена с риском.

Ранее военные ликвидировали артиллерийский снаряд времён Второго мирового конфликта, который был обнаружен на территории гимназии в селе в Молдавии.