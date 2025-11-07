Омский аэропорт взял в аренду комплекс для борьбы с дронами

Омский аэропорт «Центральный» на три года арендовал комплекс для обнаружения и подавления беспилотников «Серп-ВС6Д». Стоимость аренды системы, предназначенной для защиты объектов транспортной инфраструктуры, составит 8,5 млн рублей.
Комплекс способен детектировать каналы связи и управления дронами, а также отправлять команды на их подавление в соответствующих диапазонах частот. Согласно техническим характеристикам, оборудование эффективно противодействует как одиночным, так и групповым целям, что особенно актуально для обеспечения безопасности воздушного пространства.
Решение о приобретении системы связано с необходимостью защиты от актов незаконного вмешательства с использованием БПЛА. Комплекс будет использоваться для предотвращения потенциальных угроз, связанных с несанкционированным проникновением дронов в воздушное пространство аэропорта.
