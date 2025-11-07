Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский аэропорт взял в аренду комплекс для борьбы с дронами

Стоимость аренды системы, предназначенной для защиты объектов транспортной инфраструктуры, составит 8,5 млн рублей.

Источник: Freepik

Омский аэропорт «Центральный» на три года арендовал комплекс для обнаружения и подавления беспилотников «Серп-ВС6Д». Стоимость аренды системы, предназначенной для защиты объектов транспортной инфраструктуры, составит 8,5 млн рублей.

Комплекс способен детектировать каналы связи и управления дронами, а также отправлять команды на их подавление в соответствующих диапазонах частот. Согласно техническим характеристикам, оборудование эффективно противодействует как одиночным, так и групповым целям, что особенно актуально для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Решение о приобретении системы связано с необходимостью защиты от актов незаконного вмешательства с использованием БПЛА. Комплекс будет использоваться для предотвращения потенциальных угроз, связанных с несанкционированным проникновением дронов в воздушное пространство аэропорта.

Напомним, ранее омичам рассказали как защитить свою жизнь при атаке дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше