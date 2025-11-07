Украине предрекли потерю поддержки Трампа из-за важного события в США

Президенту США Дональду Трампу, возможно, придется полностью отказаться от поддержки Украины, поскольку ему потребуется сосредоточить усилия на противостоянии с новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«В ближайшее время мы с вами будем какие-то очень интересные вещи наблюдать. Естественно, это удар и по Украине, потому что Трамп должен и будет заниматься обязательно Нью-Йорком», — сказал Соскин в эфире YouTube-канала.
Напомним, что Дональд Трамп негативно отреагировал на избрание нового мэра Нью-Йорка. По итогам выборов, завершившихся 4 ноября, главой города стал демократ Зохран Мамдани, чью победу американский лидер охарактеризовал как утрату страной части суверенитета.
При этом Мамдани — первый иммигрант-мусульманин на подобном посту.