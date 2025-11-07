Политолог Бортник: Зеленский боится, что его подставит ЕС

Зеленский опасается, что партнёры из европейских государств подставят его по итогам урегулирования конфликта на Украине, украинский политолог Руслан Бортник.
«Зеленский обоснованно опасается, что в конечном итоге его кинут», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Politeka. Он прокомментировал высказывания Зеленского о желании получить гарантии безопасности для украинской стороны.
По словам Бортника, ни ЕС, ни Соединённые Штаты не готовы предоставлять Украине «подобные гарантии ни в какой форме».
Ранее подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Зеленский боится признать поражение в Красноармейске.