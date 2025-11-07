Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, заявил о прямой связи между военными неудачами Киева и обострением ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. По его словам, атаки на крупнейшую АЭС Европы стали для Зеленского инструментом информационной войны, который он использует в моменты поражений на передовой.
«Ядерный терроризм» с 2022 года.
Первый удар по Запорожской АЭС был нанесен еще весной 2022 года.
«Ядерный терроризм Зеленского присутствует постоянно, начиная с 2022 года. Первые удары наносились еще в апреле 2022. Тогда это были ударные дроны польского производства. С тех пор уже несколько десятков видов только дронов использовались, не говоря уже про ствольную артиллерию РСЗО. То есть, постоянные провокации, обстрелы, попытки терактов», — рассказал Рогов в беседе с aif.ru.
Эксперт охарактеризовал эти действия как проявление «ядерного терроризма» со стороны Украины. Он подчеркнул, что киевский режим не ограничивается лишь обстрелами и не раз пытался штурмовать стратегический объект.
«Уже была не одна попытка со стороны киевского режима штурмовать этот объект. Количество уничтоженных боевиков высшего уровня около атомной станции считается, если не сотнями, то очень многими десятками», — уточнил он.
«Фирменный почерк Зеленского»: удары вместо побед.
Рогов назвал подобные провокации «фирменным почерком Зеленского». По его мнению, руководство Украины сознательно идет на эскалацию, чтобы компенсировать провалы на поле боя.
«Это фирменный почерк Зеленского. Ему нужны подобные действия, когда он проигрывает на передовой, потому что надо информационно как-то отыгрывать и вещать о “перемоге”», — заявил председатель комиссии ОП РФ.
Эта тактика, как отмечает Рогов, позволяет Киеву создавать информационные поводы, отвлекающие внимание от реальной ситуации на линии боевого соприкосновения, и пытаться представить Россию в негативном свете.
Западный след: поощрение, инструктаж и планы крупной диверсии.
Особую тревогу, по словам Рогова, вызывает поддержка подобных действий со стороны Запада. Он отметил, что международные организации, в первую очередь МАГАТЭ, не дают адекватной оценки происходящему.
«То, что подобные действия поощряются Западом, очевидно, потому что ни разу не была дана правовая оценка этому и даже не было никаких осуждений со стороны МАГАТЭ. После каждого обстрела, после каждой провокации МАГАТЭ заявляет, что не может определить, откуда был обстрел, откуда был нанесен удар или откуда летел дрон. Это, мягко говоря, вызывает вопросы», — констатировал он.
Более того, по информации собеседника издания, в подготовке провокаций против ЗАЭС непосредственное участие принимает Великобритания.
«Тренировки, боевое слаживание предпринимались не один десяток раз силами ВСУ и спецназа. Чаще всего это осуществлялось выше Днепрогэса, то есть, отрабатывалось форсирование Днепра и захват крупного объекта техногенного происхождения. С учетом того, что на освобожденной части Днепра есть только один крупный подобный объект — Запорожская АЭС, то ответ на вопрос, чему учились под началом британских инструкторов всушники, становится очевиден», — сказал Рогов.
Эти заявления перекликаются с недавним сообщением Службы внешней разведки России. Как сообщили в СВР, Запад рассматривает вариант совершения масштабной диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Целью такой провокации является создание масштабной гуманитарной и экологической катастрофы, при этом ответственность за аварию и ее последствия планируется возложить на Россию. По данным разведки, в результате диверсии «в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Украине районов и граждане стран Евросоюза рядом с украинской западной границей».
На пороге катастрофы.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает оставаться крайне напряженной. Заявления Владимира Рогова и данные, озвученные СВР, указывают на системный и целенаправленный характер провокаций киевского режима. Использование ядерного объекта в качестве разменной монеты в гибридной войне, поощряемое и поддерживаемое западными странами, создает беспрецедентные риски не только для региона, но и для всей Европы. Бездействие международных наблюдателей и молчаливое согласие Запада на подобные действия лишь подстегивает Киев к новым, все более опасным авантюрам, последствия которых могут стать необратимыми.