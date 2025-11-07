Смерть или тюрьма: генерал сказал, что ждет наемников ВСУ из ЮАР

«Киевский режим развернул пункты вербовки наемников по всему миру. Власти Украины не стесняются это делать и на базе своих посольств. Условия предлагают очень сказочные, обещают огромные зарплаты. Но как только наемники подписывают контракт и приезжают на территорию Украины, у них отбирают все документы, подписанные контракты просто уничтожают», — рассказал Липовой.