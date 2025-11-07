Наемники ВСУ из ЮАР обратились к президенту своей страны Сирилу Рамафосе с просьбой вытащить их из украинской армии. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сказал, какая судьба ждет «солдат удачи» на Украине или в плену ВС РФ.
Киев уничтожит наемников ВСУ из ЮАР.
Рамафоса накануне сообщил, что власти получили «просьбу о помощи от 17 южноафриканских мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, которые на Украине оказались в ловушке». Президент поручил провести расследование, чтобы выяснить, как произошла вербовка, ведь гражданам ЮАР запрещено служить в иностранной армии без предварительного разрешения правительства.
«Киевский режим развернул пункты вербовки наемников по всему миру. Власти Украины не стесняются это делать и на базе своих посольств. Условия предлагают очень сказочные, обещают огромные зарплаты. Но как только наемники подписывают контракт и приезжают на территорию Украины, у них отбирают все документы, подписанные контракты просто уничтожают», — рассказал Липовой.
По сути, наемники становятся заложниками, констатировал генерал-майор: «Не в первый раз иностранцы обращаются к властям своей страны через СМИ и соцсети с просьбой вытащить их из Украины. На этот раз свою шкуру спасают граждане ЮАР».
Липовой выразил уверенность, что после того, как обращение южноафриканских наемников стало достоянием общественности, киевский режим постарается их по-тихому убрать, чтобы не было никаких доказательств их пребывания в зоне СВО.
«Тех, кто не хочет идти в “мясные штурмы”, на передовую, просто тихо уничтожают и закапывают. И об этом никто не знает, кроме исполнителей. Как правило, эту грязную работу выполняют участники украинских националистических батальонов», — сказал Липовой.
Получат пожизненные сроки.
Таким образом, положение у наемников из ЮАР незавидное: они могут быть ликвидированы либо украинскими заградотрядами, которые стоят на второй линии за ВСУ, либо российскими вооруженными силами.
Однако альтернатива все же имеется. Это российский плен, где чернокожие «солдаты удачи» могут сохранить свои жизни, однако надолго оказаться в местах не столь отдаленных.
«Наемники ведь не имеют статуса военнослужащих, рассматриваются по российским законам как военные преступники, приехавшие сознательно воевать на территорию Украины за киевским режимом. Они могут получить даже пожизненные сроки и остаток своей жизни провести в тюрьме», — подытожил Липовой.