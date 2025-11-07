Факты незаконной продажи алкоголя зафиксировали в Иркутской области

Четыре факта незаконной продажи алкоголя зафиксировали в Иркутской области за октябрь. В трех случаях спиртосодержащие товары продавали в жилых дома после 21:00, а также отпускали товар без специальной федеральной маркировки. В связи с этим составлены протоколы об административных правонарушениях.
— В рамках регионального надзора за продажей алкоголя проведены внеплановые контрольная закупка и проверка документов. Без контакта с продавцами выдано шесть предписаний об устранении нарушений, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства.
Также служба выявила нарушения алкогольного законодательства, по которым было сделано три предупреждения и один штраф.
