Факты незаконной продажи алкоголя зафиксировали в Иркутской области

Товар продавали в жилых дома после 21:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Четыре факта незаконной продажи алкоголя зафиксировали в Иркутской области за октябрь. В трех случаях спиртосодержащие товары продавали в жилых дома после 21:00, а также отпускали товар без специальной федеральной маркировки. В связи с этим составлены протоколы об административных правонарушениях.

— В рамках регионального надзора за продажей алкоголя проведены внеплановые контрольная закупка и проверка документов. Без контакта с продавцами выдано шесть предписаний об устранении нарушений, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства.

Также служба выявила нарушения алкогольного законодательства, по которым было сделано три предупреждения и один штраф.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье с 10 ноября мясо будут проверять на качество и безопасность.