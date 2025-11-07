Факты незаконной продажи алкоголя зафиксировали в Иркутской области

Четыре факта незаконной продажи алкоголя зафиксировали в Иркутской области за октябрь. В трех случаях спиртосодержащие товары продавали в жилых дома после 21:00, а также отпускали товар без специальной федеральной маркировки. В связи с этим составлены протоколы об административных правонарушениях.