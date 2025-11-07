Трамп: Узбекистан за три года вложит почти 35 млрд долларов в экономику США

В течение ближайших трех лет Узбекистан вложит в экономику США 35 миллиардов долларов, а в течение следующих 10 лет — еще больше 100 миллиардов долларов. Об этом в соцсети Truth Social по итогам переговоров с президентом среднеазиатской республики Шавкатом Мирзиёевым в Вашингтоне написал президент США Дональд Трамп.
«Я рад объявить о невероятной торгово-экономической сделке между США и Узбекистаном. В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать [продукцию] и инвестирует почти на $35 млрд в ключевые американские отрасли», — отметил глава Белого дома.
Более того, в течение следующих десяти лет от Узбекистана поступят еще более 100 миллиардов долларов. Дональд Трамп поблагодарил своего узбекистанского коллегу и заверил, что Вашингтон настроен на «долгие и продуктивные отношения» с республикой.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне узбекистанский лидер пригласил главу Белого дома приехать в республику с официальным визитом.
Иван Скориков, научный сотрудник Института стран СНГ, допустил, что Трамп может давить на центральноазиатские государства на переговорах с ними в США. Глава Белого дома может поставить перед главами стран Центральной Азии вопрос о «сером импорте» в Россию и о несоблюдении их банками режима санкций против РФ.