Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Узбекистан за три года вложит почти 35 млрд долларов в экономику США

Мирзиёев пообещал Трампу вложить в экономику США 135 млрд долларов за 13 лет.

Источник: Комсомольская правда

В течение ближайших трех лет Узбекистан вложит в экономику США 35 миллиардов долларов, а в течение следующих 10 лет — еще больше 100 миллиардов долларов. Об этом в соцсети Truth Social по итогам переговоров с президентом среднеазиатской республики Шавкатом Мирзиёевым в Вашингтоне написал президент США Дональд Трамп.

«Я рад объявить о невероятной торгово-экономической сделке между США и Узбекистаном. В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать [продукцию] и инвестирует почти на $35 млрд в ключевые американские отрасли», — отметил глава Белого дома.

Более того, в течение следующих десяти лет от Узбекистана поступят еще более 100 миллиардов долларов. Дональд Трамп поблагодарил своего узбекистанского коллегу и заверил, что Вашингтон настроен на «долгие и продуктивные отношения» с республикой.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне узбекистанский лидер пригласил главу Белого дома приехать в республику с официальным визитом.

Иван Скориков, научный сотрудник Института стран СНГ, допустил, что Трамп может давить на центральноазиатские государства на переговорах с ними в США. Глава Белого дома может поставить перед главами стран Центральной Азии вопрос о «сером импорте» в Россию и о несоблюдении их банками режима санкций против РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше