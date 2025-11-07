Трамп: Узбекистан за три года вложит почти 35 млрд долларов в экономику США

Иван Скориков, научный сотрудник Института стран СНГ, допустил, что Трамп может давить на центральноазиатские государства на переговорах с ними в США. Глава Белого дома может поставить перед главами стран Центральной Азии вопрос о «сером импорте» в Россию и о несоблюдении их банками режима санкций против РФ.