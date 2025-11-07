Хинкл считает, что новый мэр Нью-Йорка Мамдани ничего не изменит

Американский блогер Джексон Хинкл заявил, что новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани вряд ли изменит город, поскольку его победа на выборах — это просто «смена караула».
«Мамдани поддерживает семья Соросов, он получил одобрение от Барака Обамы и всей партийной номенклатуры Демократической партии. Так что ничего не изменится. Это просто смена караула — старая гвардия уступает место новой», — сообщил Хинкл в беседе с РИА Новости.
По оценке Хинкла, Нью-Йорк столкнулся с масштабными проблемами: ростом преступности, распространением наркотиков и острым жилищным кризисом.
При этом сам мэр заявил, что его мнение о внешней политике США не имеет большого веса, поскольку он является лишь главой городской администрации.
Ранее Олег Соскин рассказал, что американский глава Дональд Трамп отвернется от Украины из-за противостояния с новым мэром Нью-Йорка.