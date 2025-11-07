В Казахстане под запрет попала поваренная соль

АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Впервые в Казахстане разработали национальный стандарт противогололедных материалов для населенных пунктов, сообщил Минтранс.
Его создали в «Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте» («КаздорНИИ»).
«До настоящего времени в стране действовал» 33387−2015« “Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования”. Однако его область применения ограничивалась автомобильными дорогами общего пользования и не учитывала особенности городской инфраструктуры улиц, тротуаров, остановок и пешеходных переходов», — отметили в «КаздорНИИ».
Использование стандартных реагентов в таких условиях могло повышать травмоопасность, ускорять разрушение покрытий и элементов благоустройства, а также оказывать негативное влияние на здоровье людей и домашних животных, отметили эксперты.
«Согласно пункту 9 статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан, в пределах населенных пунктов запрещено применение поваренной соли для борьбы с гололедом из-за ее вредного воздействия на почву, растения и экосистему», — пояснили в НИИ.
При разработке нового стандарта опирались на зарубежный опыт. Его внедрение позволит повысить эффективность мероприятий по борьбе с зимней скользкостью, исключить применение небезопасных реагентов и унифицировать подходы к закупкам по всей стране, подчеркнули в «КаздорНИИ».