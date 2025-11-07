Норильчанин отсудил 93 тысячи рублей у юридической фирмы за неоказанные услуги

Мужчина обратился в компанию за помощью в возврате денег от должника. Юристы уверенно пообещали решить вопрос и попросили подписать договор на 60 тысяч рублей. Как пояснил северянин, он доверился специалистам и подписал документы, не вникая в детали, включая акты выполненных работ — хотя никакие услуги еще не оказывались.