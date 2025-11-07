Ричмонд
Норильчанин отсудил 93 тысячи рублей у юридической фирмы за неоказанные услуги

Житель Норильска выиграл суд у местной юридической компании «Ваш юрист», которая взяла деньги за услуги, но не выполнила своих обязательств.

Источник: Freepik

Суд взыскал с фирмы 93 тысячи рублей в пользу клиента, рассказали в Роспотребнадзоре.

Мужчина обратился в компанию за помощью в возврате денег от должника. Юристы уверенно пообещали решить вопрос и попросили подписать договор на 60 тысяч рублей. Как пояснил северянин, он доверился специалистам и подписал документы, не вникая в детали, включая акты выполненных работ — хотя никакие услуги еще не оказывались.

Проблема вскрылась почти год спустя, когда клиент обнаружил, что сроки подачи иска против должника истекли, а повторное обращение в суд уже невозможно. Юридическая фирма проигнорировала его претензию.

При поддержке Роспотребнадзора норильчанин подал иск в суд. Суд полностью удовлетворил его требования, взыскав с компании не только стоимость неоказанных услуг (60 000 рублей), но и компенсацию морального вреда (2 000 рублей), а также штраф (31 000 рублей).