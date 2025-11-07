Алексей Емелюков проверил ход строительства школы на 1275 мест в Братске

Вместе с мэром Александром Дубровиным была осмотрена стройплощадка школы на 1275 мест в Братске. Напомним, строительство школы в 26 микрорайоне ведется в рамках государственной программы «Развитие образования». Недавно объект получил дополнительное финансирование размером 681 млн рублей из федерального бюджета, общая стоимость проекта составляет 4,3 млрд рублей. Строительство должно быть завершено в 2027 году, сейчас готовность составляет чуть более 30%.