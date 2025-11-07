Алексей Емелюков проверил ход строительства школы на 1275 мест в Братске

Вместе с мэром Александром Дубровиным была осмотрена стройплощадка школы на 1275 мест в Братске. Напомним, строительство школы в 26 микрорайоне ведется в рамках государственной программы «Развитие образования». Недавно объект получил дополнительное финансирование размером 681 млн рублей из федерального бюджета, общая стоимость проекта составляет 4,3 млрд рублей. Строительство должно быть завершено в 2027 году, сейчас готовность составляет чуть более 30%.
На площадке задействованы 32 рабочих и 10 единиц техники. Основные работы включают кирпичную кладку наружных стен, устройство ливневой канализации, прокладку наружных инженерных сетей и бетонирование подпорной стенки, сообщает пресс-служба Правительства региона. Мэр города доложил, что скоро на стройплощадку доставят металлоконструкции для монтажа инженерных систем, и количество рабочих увеличится.
Объект остается на контроле Губернатора Игоря Кобзева и команды Правительства региона. Важно, чтобы строительство успешно завершилось, и юные братчане получили новое современное образовательное пространство, — сказал Алексей Емелюков. В рамках совещания также обсудили переселение граждан из аварийного жилья и строительство социальных объектов.
Кроме того, рассмотрели ход капитального ремонта здания Дома спорта имени Ленинского комсомола. Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут, и муниципалитету предстоит найти нового. Общая техническая готовность объекта спорта составляет 79,5%. Выполнен значительный объем работ, включая монтаж оконных блоков, устройство пароизоляции стен, ремонт кирпичного цоколя, антикоррозийную защиту металлоконструкций и другие.
Для полного завершения капитального ремонта необходимо заключить новый контракт, выполнить электромонтажные работы, ремонт инженерных систем, устройство фасадов, входных групп и отделку помещений.