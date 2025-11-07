Прокуратура выявила нарушения при приёмке дорог после ремонта в Красноярске

Нарушения выявила прокурорская проверка.
Так, на улице 4-я Дальневосточная на асфальтовом покрытии не заделали отборы проб, а бордюры установили не должным образом.
На Дубровинского участки вокруг решеток ливнёвки и люков колодцев заасфальтировали некачественно.
А на улице Любы Шевцовой выявили некачественную укладку асфальта в двух местах, а также отсутствие искусственной неровности на пешеходном переходе при наличии дорожного знака.
Кроме того, в ходе проверки содержания улично-дорожной сети в Центральном районе города на пешеходной дорожке у ТЦ «ПокровSKY» обнаружили провал грунта рядом с колодцем, а съезд к бизнес-центру «Дубль» признали примером некачественного локального ремонта.
«Прокуратура внесла в адрес службы заказчика — МКУ “Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства” — представление с требованием устранить нарушения. Исполнение находится на контроле», — рассказали в ведомстве.