Прокуратура выявила нарушения при приёмке дорог после ремонта в Красноярске

Кроме того, в ходе проверки содержания улично-дорожной сети в Центральном районе города на пешеходной дорожке у ТЦ «ПокровSKY» обнаружили провал грунта рядом с колодцем, а съезд к бизнес-центру «Дубль» признали примером некачественного локального ремонта.