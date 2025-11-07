В Иркутской области проходит конкурс «Краса Иркутской таможни»

На сайте irk.kp.ru стартовал фотоконкурс «Краса Иркутской таможни»! Наши читатели выберут самую обаятельную сотрудницу ведомства. Участие в онлайн-соревновании принимают 17 красавиц со всех уголков региона.
Трех победительниц определим с помощью народного голосования, которое пройдет с с 10:00 7 ноября по 23:59 7 декабря 2025 года включительно. Один пользователь может проголосовать один раз в 24 часа, а затем — сделать это снова.
Обладательниц наибольшего количества голосов пригласят на торжественное награждение, где вручат подарки и именные дипломы. На сайте irk.kp.ru и в газете будет опубликована итоговая статья с фотографиями.
Поддержать участников можно по ссылке.
Желаем удачи каждой сотруднице!