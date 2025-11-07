Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области проходит конкурс «Краса Иркутской таможни»

Участие в онлайн-соревновании принимают обаятельные сотрудницы ведомства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На сайте irk.kp.ru стартовал фотоконкурс «Краса Иркутской таможни»! Наши читатели выберут самую обаятельную сотрудницу ведомства. Участие в онлайн-соревновании принимают 17 красавиц со всех уголков региона.

Трех победительниц определим с помощью народного голосования, которое пройдет с с 10:00 7 ноября по 23:59 7 декабря 2025 года включительно. Один пользователь может проголосовать один раз в 24 часа, а затем — сделать это снова.

Обладательниц наибольшего количества голосов пригласят на торжественное награждение, где вручат подарки и именные дипломы. На сайте irk.kp.ru и в газете будет опубликована итоговая статья с фотографиями.

Поддержать участников можно по ссылке.

Желаем удачи каждой сотруднице!