Красноярские школьники вернулись из образовательной поездки в Чанчунь

В течение десяти дней ребята прошли более двадцати уроков китайского языка, познакомились с культурой и традициями Китая, а также узнали основы национальной медицины. Особое внимание в программе уделялось практике — школьники участвовали в экскурсиях по историческим музеям, пробовали применять язык в общении с местными учениками и погружались в атмосферу повседневной жизни.