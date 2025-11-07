Ричмонд
Красноярские школьники вернулись из образовательной поездки в Чанчунь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ученики красноярского лицея № 1 завершили обучение в осеннем детском лагере Чанчуньской школы иностранных языков и поделились яркими впечатлениями от поездки.

Источник: НИА Красноярск

В течение десяти дней ребята прошли более двадцати уроков китайского языка, познакомились с культурой и традициями Китая, а также узнали основы национальной медицины. Особое внимание в программе уделялось практике — школьники участвовали в экскурсиях по историческим музеям, пробовали применять язык в общении с местными учениками и погружались в атмосферу повседневной жизни.

По окончании курса лицеисты получили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение обучения.

Поездка состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между лицеем № 1 и Чанчуньской школой иностранных языков, напоминают в мэрии.