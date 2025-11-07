Сальмонеллез обнаружили у клиентов суши-бара в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование в суши-баре, с работой которого пострадавшие граждане связывают ухудшение самочувствия.
«Выявлен ряд нарушений санитарного законодательства, в частности, не соблюдаются условия хранения продуктов и приготовления пищи», — констатировали в областном управлении надзорного ведомства.
Специалисты провели комплекс противоэпидемических мероприятий. По материалам расследования суши-бар закрыт на три месяца — такое решение принял суд.
Накануне сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления.