Сальмонеллез обнаружили у клиентов суши-бара в Иркутской области

У 14 жителей Усть-Илимска Иркутской области обнаружен сальмонеллез. Все заболевшие посещали одно из городских заведений общепита.

Источник: Российская газета

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование в суши-баре, с работой которого пострадавшие граждане связывают ухудшение самочувствия.

«Выявлен ряд нарушений санитарного законодательства, в частности, не соблюдаются условия хранения продуктов и приготовления пищи», — констатировали в областном управлении надзорного ведомства.

Специалисты провели комплекс противоэпидемических мероприятий. По материалам расследования суши-бар закрыт на три месяца — такое решение принял суд.

Накануне сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления.