Дожди и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни

В ближайшие субботу и воскресенье в Башкирии осадки будут не такими сильными, как ранее. Такой прогноз дали в Башгидрометцентре.
В пятницу, 7 ноября, жителей республики ждут дожди, а на востоке региона — вместе со снегом, кое-где достаточно интенсивные. Исключением станет Зауралье, где существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с юго-запада и запада с умеренной силой, но кое-где возможны и сильные порывы. Столбики термометров покажут ночью и днем от +2 до +7 градусов.
Суббота, 8 ноября, принесёт небольшие дожди, которые на востоке также будут перемежаться со снегом, а местами усилятся до умеренных. Ветер сохранится западный, умеренный, но в ночные часы в отдельных районах возможны резкие и сильные порывы. Температура ночью составит −1…+4°, днем — +2…+7°.
В воскресенье, 9 ноября, ночью вновь вероятны дожди, а днем — небольшие дождевые осадки, на востоке опять-таки со снегом. Ветер будет юго-западный, постепенно меняющийся на северо-западный, умеренный. Ночью и утром местами ожидаются порывы до сильных. Ночью термометры покажут −2…+3°, днем — от 0 до +5 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.