Дожди и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни

В пятницу, 7 ноября, жителей республики ждут дожди, а на востоке региона — вместе со снегом, кое-где достаточно интенсивные. Исключением станет Зауралье, где существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с юго-запада и запада с умеренной силой, но кое-где возможны и сильные порывы. Столбики термометров покажут ночью и днем от +2 до +7 градусов.