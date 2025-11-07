Трамп заявил, что США хотят увидеть завершение конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона хочет урегулирования украинского конфликта.
«Мы хотим увидеть завершение этого конфликта», — сказал он в ходе встречи с лидерами государств Центральной Азии в Вашингтоне.
Кроме того, Трамп рассказал, что он хочет урегулировать конфликт на Украине. Президент США утверждает, что в урегулировании конфликта в настоящее время уже достигнут «значительный прогресс».
Ранее спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф заявил, что стороны украинского конфликта в определённый момент осознают, что перейти к экономическому росту им позволит дипломатический способ урегулирования.
