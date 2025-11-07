Жителей Уфы приглашают на сельхозярмарки

В субботу ярмарочную торговлю организуют на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на площадках по улице Рабкоров, возле парка «Волна», а также на площади перед Дворцом спорта.