HS: В Балтийском море зафиксировали много сигналов кораблей-призраков

В акватории Балтийского моря зафиксировали множество сигналов кораблей-призраков — военных судов НАТО, которые должны находиться в других местах. Об этом написало финское издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на источники.
— Сотни кораблей-призраков появились в Балтийском море. Их след ведет к архипелагу Турку, — сказано в статье.
Этот инцидент может быть связан с возникшей на станции приема сигналов идентификации судов в Парайнене ошибкой. По данным станции, в среднем она принимает около 100 сигналов в час, а в момент ошибки к ней пришло почти 18 тысяч уведомлений.
Также отмечается, что происшествие связано с проблемой коммерческих служб. Аналитик из Норвегии Торд Иверсен считает, что инцидент связан с проблемами в сфере кибербезопасности, передает РИА Новости.
13 октября из-за оптического явления под названием фата-моргана в станице Голубицкой над Азовским морем появился «летающий» рыболовный траулер и прочие «парящие» корабли. Этот эффект появляется, когда в нижних слоях атмосферы формируются несколько чередующихся слоев воздуха с разной плотностью.