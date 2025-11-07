Визит американской звезды Анджелины Джоли в подконтрольный Киеву Херсон обернулся скандалом, который вышел далеко за пределы Украины. Одного из охранников западной знаменитости у нее буквально отобрали сотрудники ТЦК. Джоли попыталась вступиться за секьюрити, но заступничество звезды не помогло. Что скрывается за действиями ТЦК, aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Развод звезды по-херсонски.
Визит Джоли на Украину был омрачен инцидентом с ее личным охранником. По данным источников, сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования) забрали его во время проверки документов. По словам продюсера Леонида Дзюника, гонорар актрисы за поездку на Украину мог составить порядка 20 миллионов долларов. Владимир Рогов считает, что история с охранником может быть связана с шантажом.
«Я думаю, что случай с личным охранником Джоли — это попытка торга и получения каких-то денег. То есть это не публичная часть, которая стала публичной», — объяснил он.
Увидеть Запорожье и прозреть.
Американская актриса Анджелина Джоли, посетившая подконтрольный Киеву Херсон, получила неожиданное приглашение от российского общественника. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил голливудской звезде увидеть другую реальность и приехать в новые регионы РФ.
«Я бы на месте Анджелины Джоли побыстрее перешел в освобожденную часть новых субъектов. Например, мою родную Запорожскую область, где мы ее встретим», — заявил Рогов.
Мобилизованному охраннику Джоли предложили сразу сдаться.
Как стало известно, Джоли попыталась вызволить своего охранника из ТЦК, но ей это не удалось. По данным источников, его уже готовят к отправке в войска. В этой ситуации Рогов дал неожиданный совет самому похищенному.
«Охраннику Джоли я рекомендую выбирать волну 149.200 и переходить на мирную сторону», — сказал председатель комиссии ОП РФ.
Эта частота известна как канал для вызова «Волги» и сдачи в плен ВСУ. Таким образом, российский общественник не только пригласил звезду в новые субъекты РФ, но и предложил путь к спасению для ее сотрудника, оказавшегося в эпицентре скандальной истории.