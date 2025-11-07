Лучше к нам: Рогов раскрыл схему обмана Анджелины Джоли с ТЦК в Херсоне

Визит Джоли на Украину был омрачен инцидентом с ее личным охранником. По данным источников, сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования) забрали его во время проверки документов. По словам продюсера Леонида Дзюника, гонорар актрисы за поездку на Украину мог составить порядка 20 миллионов долларов. Владимир Рогов считает, что история с охранником может быть связана с шантажом.