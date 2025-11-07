Ричмонд
Только Токаев общался с Трампом на английском на саммите «Центральная Азия + США»: какие языки выбрали другие президенты

Лидеры Туркмении и Узбекистана общались с Трампом на русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Сердар Бердымухамедов общались с американским лидером Дональдом Трампом в ходе саммита «Центральная Азия + США» (С5+1) на русском языке.

На переговоры в Вашингтон приехали пять лидеров стран Центральной Азии. Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в беседе использовали государственные языки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов общались с Трампом на русском.

Единственным, кто выступал на английском оказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана пригласил Трампа с официальным визитом в республику.

Кроме того, по окончании переговоров глава Белого дома заявил, что Узбекистан за ближайшие 13 лет вложит в ключевые отрасли США около 135 миллиардов долларов. Трамп назвал это невероятной сделкой.

Также президент США Дональд Трамп объявил о присоединении Казахстана к Авраамовым соглашениям с Израилем и пообещал в скором времени организовать официальную церемонию их подписания.

