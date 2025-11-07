Хроники русской революции в Челябинске: какие памятники напоминают о событиях начала XX века

Вождь и организатор октябрьской революции Владимир Ленин в Челябинск специально ни разу не приезжал, но волею судеб дважды был проездом в столице Южного Урала. В 1897 году он был сослан на три года в сибирское село Шушенское. И в феврале (по 11 марта по настоящему стилю) Ленин задержался в Челябинске, где делал пересадку на поезд до станции Кривощеково (ныне Новосибирск-Западный). Ульянов пять часов находился в беспересадочном вагоне, который перецепляли от поезда к поезду вместе с пассажирами. В Челябинске, скорее всего, ему пришлось общаться с железнодорожными жандармами, которые должны были сделать отметку в личном проходном свидетельстве с указанием примет пассажира, маршрута следования и места прибытия.