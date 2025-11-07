Пермячка, травмированная бревном, подала в суд на поликлинику

В доказательство своих слов пермячка представила суду медицинские документы, которые были представлены на экспертизу. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ответчик «допустил дефекты оказания медицинской помощи». Однако «с учетом требований разумности и справедливости», суд пришел к решению удовлетворить иск лишь частично, взыскав в поликлиники 250 тысяч рублей. Сейчас это решение обжалуется в вышестоящей инстанции. Ранее жительница Перми добилась в суде права на компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей за то, что ее сын стал инвалидом после вакцинации.