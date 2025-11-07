Хегсет: ВС США уничтожили судно с наркоторговцами в Карибском море

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что военные Соединённых Штатов нанесли очередной удар по «судну с наркотеррористами» в Карибском море.
По его словам, погибли трое «наркотеррористов».
«Судно перевозило наркотики в Карибском море и было атаковано в международных водах. В результате удара ни один военнослужащий США не пострадал, а трое наркотеррористов, находившихся на борту судна, погибли», — написал Хегсет на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что атака была осуществлена по указу президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты». При этом он отметил, что для борьбы с наркотиками его администрация не станет просить Конгресс утвердить «объявление войны».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.