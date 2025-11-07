Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: ВС США уничтожили судно с наркоторговцами в Карибском море

Шеф Пентагона уточнил, что погибли трое «наркотеррористов».

Источник: Аргументы и факты

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что военные Соединённых Штатов нанесли очередной удар по «судну с наркотеррористами» в Карибском море.

По его словам, погибли трое «наркотеррористов».

«Судно перевозило наркотики в Карибском море и было атаковано в международных водах. В результате удара ни один военнослужащий США не пострадал, а трое наркотеррористов, находившихся на борту судна, погибли», — написал Хегсет на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что атака была осуществлена по указу президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты». При этом он отметил, что для борьбы с наркотиками его администрация не станет просить Конгресс утвердить «объявление войны».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше