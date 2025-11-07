В Енисейске задержали пьяного водителя без прав

За рулем оказался 37-летний местный житель с явными признаками опьянения. Проверка показала, что водительского удостоверения у него нет. Более того, мужчина пытался убедить инспекторов, что не управлял машиной. Алкотестер показал 1,12 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — это примерно в шесть раз выше допустимого уровня.