В Енисейске задержали пьяного водителя без прав

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На выходных в Енисейске инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ, водитель которого вызвал у них подозрение.

Источник: НИА Красноярск

За рулем оказался 37-летний местный житель с явными признаками опьянения. Проверка показала, что водительского удостоверения у него нет. Более того, мужчина пытался убедить инспекторов, что не управлял машиной. Алкотестер показал 1,12 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — это примерно в шесть раз выше допустимого уровня.

На нарушителя составили протокол за вождение в состоянии опьянения без водительских прав. Машину отправили на штрафстоянку. Енисейский районный суд назначил мужчине 15 суток административного ареста, сообщают в МВД Красноярского края.