Тысячи военных кораблей НАТО появились на картах: в Балтийском море зафиксировали аномалию

Издание указывает, что в понедельник в судоходных службах произошли странные сбои. В результате Балтийское море виртуально оказалось переполнено военными кораблями, хотя на самом деле большинство этих судов находилось далеко от его акватории. В качестве примера приводится испанский военный корабль, который по данным систем идентификации находился в Финском заливе, хотя на деле следовал из Сомали в Японию.