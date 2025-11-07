Тысячи военных кораблей НАТО появились на картах: в Балтийском море зафиксировали аномалию

В Балтийском море были зафиксированы многочисленные сигналы от военных кораблей стран НАТО, которые в реальности находились в других районах мирового океана. О необычном инциденте сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на данные национального Агентства транспорта и коммуникаций Traficom.
Издание указывает, что в понедельник в судоходных службах произошли странные сбои. В результате Балтийское море виртуально оказалось переполнено военными кораблями, хотя на самом деле большинство этих судов находилось далеко от его акватории. В качестве примера приводится испанский военный корабль, который по данным систем идентификации находился в Финском заливе, хотя на деле следовал из Сомали в Японию.
Расследование показало, что источником ошибки стала одна из станций приема сигналов автоматической идентификации судов (AIS), расположенная в финском городе Парайнен. Если в обычном режиме она фиксирует менее ста судов в час, то в этот раз она установила связь почти с 18 тысячами кораблей.
В Traficom данный инцидент охарактеризовали как масштабный сбой, связанный исключительно с проблемами в коммерческих службах слежения. Руководитель отдела морского наблюдения агентства Алекси Уттула заверил, что системы, используемые государственными властями, работали без перебоев.
В то же время норвежский аналитик и бывший офицер ВМС Торд Аре Иверсен допустил, что инциденты могли быть вызваны проблемами в области кибербезопасности. Эксперт отметил, что не может с уверенностью сказать, была ли это аппаратная ошибка или целенаправленная попытка внешнего воздействия.
