В Совфеде предложили запретить размещать дарксторы в многоквартирных домах

По словам Голова, законопроектом «предусматривается прямой запрет на размещение дарксторов в многоквартирных жилых домах в связи с тем, что их функционирование создает существенные неудобства для жителей: ночной шум от разгрузочных операций, повышенная пожарная нагрузка, интенсивный транспортный поток, блокирование придомовой территории и затруднение проезда спецтранспорта, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, психологический дискомфорт от превращения жилого дома в логистический узел».