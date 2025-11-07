В России предложили использовать сов для защиты ферм от грызунов

Биологи планируют сделать еще столько же совятников в следующем году, чтобы увеличить выборку. «Если правильно выбрать место, то совы охотно занимают такое жилье, поскольку сами они гнезд не строят. Некоторые наши совы в период размножения занимают прошлогодние гнезда ворон и сорок. Однако на всех таких мест для размножения не хватает, поэтому при наличии искусственных гнездовий совы вполне могут там поселиться. Это подтверждается опытом российский и зарубежных коллег», — отметила Сырцова.