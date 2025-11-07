В России предложили использовать сов для защиты ферм от грызунов

ТОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Охотничьи навыки сов можно использовать для борьбы с мышевидными грызунами и дроздами-рябинниками, которые вредят садовым и фермерским хозяйствам. Привлекать пернатых на нужную территорию биологи Томского государственного университета (ТГУ) предлагают «бесплатным жильем» — совятниками, в которых селятся птицы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По словам аспирантки кафедры зоологии позвоночных и экологии Биологического института ТГУ Анастасии Сырцовой, совы потребляют большое количество грызунов, тем самым регулируя их численность, что снижает потенциальный урон, который может быть нанесен сельскому хозяйству. Вместе с тем, совы, охотясь на грызунов, уменьшают риски передачи многих опасных заболеваний, переносчиками которых являются мышевидные грызуны. Для проведения эксперимента ученые при поддержке спонсоров изготовили 55 совятников, большую часть которых развешали в лесах Томского района.
«Часть совятников биологи ТГУ по согласованию с промпартнером разместили возле промышленных ягодных плантаций. Здесь основными вредителями выступают грызуны, которые поедают кору и корни растений, что представляет наибольшую опасность в зимний период, и дрозды-рябинники, склевывающие ягоду с кустов. В силу обилия этих видов на данной территории, совы активно включают их в свой рацион, тем самым влияя на численность», — сказано в сообщении.
Биологи планируют сделать еще столько же совятников в следующем году, чтобы увеличить выборку. «Если правильно выбрать место, то совы охотно занимают такое жилье, поскольку сами они гнезд не строят. Некоторые наши совы в период размножения занимают прошлогодние гнезда ворон и сорок. Однако на всех таких мест для размножения не хватает, поэтому при наличии искусственных гнездовий совы вполне могут там поселиться. Это подтверждается опытом российский и зарубежных коллег», — отметила Сырцова.
В рамках этих исследований ученые также проводят учет численности, изучают гнездовую биологию, особенности питания, сроки прилета и отлета перелетных видов, а также влияние антропогенного фактора на сов. Также дополнительно собирают информацию в соседних регионах, чтобы в дальнейшем провести сравнительный анализ. Группа совообразных очень скрытная, сложная для изучения, информации по ним в научных источниках крайне мало. В Томской области зарегистрировано пребывание восьми видов, самые распространенные из них: ушастая, болотная совы и длиннохвостая неясыть.