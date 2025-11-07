Сокамерники расправились с заключённым, который до смерти забил 2-летнюю девочку

По данным следствия, трое заключённых устроили самосуд над 33-летним Кайлом Беваном. В 2020 году он забил до смерти двухлетнюю девочку Лолу Джеймс, причинив ей 101 телесное повреждение.
Полиция графства Уэст-Йоркшир подтвердила, что сокамерники расправились с осуждённым. Беван получил пожизненный срок с минимальным отбыванием в 28 лет. Суд установил, что он не проявлял раскаяния и пытался скрыть свои действия, инсценировав падение девочки с лестницы.
