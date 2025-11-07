Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сокамерники расправились с заключённым, который до смерти забил 2-летнюю девочку

В строгой тюрьме Уэйкфилд в Великобритании сокамерники расправились над осуждённым за убийства ребёнка. Об этом сообщает издание The Nightly.

По данным следствия, трое заключённых устроили самосуд над 33-летним Кайлом Беваном. В 2020 году он забил до смерти двухлетнюю девочку Лолу Джеймс, причинив ей 101 телесное повреждение.

Полиция графства Уэст-Йоркшир подтвердила, что сокамерники расправились с осуждённым. Беван получил пожизненный срок с минимальным отбыванием в 28 лет. Суд установил, что он не проявлял раскаяния и пытался скрыть свои действия, инсценировав падение девочки с лестницы.

Ранее Life.ru сообщал о том, как шестерых убийц кандидата в президенты Эквадора нашли мёртвыми в тюрьме. Фернандо Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Эквадора, Кито.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.